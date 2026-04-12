Juventus, le parole di Costacurta a Sky: “Si vede che tutti seguono Spalletti”

Alessandro Costacurta ha analizzato la fondamentale vittoria ottenuta dai bianconeri nella sfida contro l’Atalanta.

Al termine del match disputato ieri sera tra Atalanta e Juventus, nel post partita molti sono stati i complimenti ricevuti dai bianconeri per la prestazione disputata. Una vittoria che ha un sapore molto importante per la squadra di Spalletti, che in attesa della gara tra Como e Inter, si è portata momentaneamente al quarto posto in classifica.



Dagli studi di Sky Sport, è intervenuto anche Alessandro Costacurta, che si espresso così sulla sfida della New Balance Arena:

“Questa è una vittoria importante perché ottenuta contro una squadra che stava giocando meglio, lo abbiamo visto nel primo tempo. La Juventus ora è squadra, si vede che sono un gruppo sano, l’allenatore è riuscito veramente a farsi seguire molto più di quanto immaginassimo tutti ed è una squadra che sta ottenendo risultati. Quali sono le squadre che non hanno mai rubato punti in partite in cui non meritavano? Fino ad oggi alla Juventus poche volte è successo di vincere anche quando non meritava, se cominciano a fare punti anche così sicuramente diventano ancora più pericolosi.