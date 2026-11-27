Brutte notizie per Vasilije Adzic. Il centrocampista della Juventus ha riportato un infortunio al ginocchio destro durante la gara Montenegro-Cipro. Gli accertamenti hanno evidenziato un piccolo distacco osteo-condrale e il giocatore è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Lione. Il club bianconero ha diffuso un aggiornamento ufficiale sulle sue condizioni.

Il bollettino medico della Juventus

“A seguito di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro riportato durante la gara Montenegro-Cipro, Vasilije Adžić è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un piccolo distacco osteo-condrale.

Il calciatore è stato sottoposto ieri ad un intervento chirurgico presso l’Hopital Prive Jean Mermoz a Lione ed ha iniziato il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica.”