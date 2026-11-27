La Juventus comunica che Vasilije Adzic è stato operato a Lione dopo il trauma al ginocchio destro riportato con il Montenegro. Iniziata la riabilitazione.
I calendario di Juventus: la lotta Champions League
Brutte notizie per Vasilije Adzic. Il centrocampista della Juventus ha riportato un infortunio al ginocchio destro durante la gara Montenegro-Cipro. Gli accertamenti hanno evidenziato un piccolo distacco osteo-condrale e il giocatore è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Lione. Il club bianconero ha diffuso un aggiornamento ufficiale sulle sue condizioni.
Il bollettino medico della Juventus
“A seguito di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro riportato durante la gara Montenegro-Cipro, Vasilije Adžić è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un piccolo distacco osteo-condrale.
Il calciatore è stato sottoposto ieri ad un intervento chirurgico presso l’Hopital Prive Jean Mermoz a Lione ed ha iniziato il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica.”
© RIPRODUZIONE RISERVATA