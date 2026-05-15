Sarà Davide Massa a dirigere la gara dell’Allianz Stadium in programma domenica 17 Maggio alle ore 12:00.
L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 37ª giornata di Serie A. Il match tra la Juventus e la Fiorentina, sarà arbitrato da Davide Massa, il quale verrà coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio e dal quarto uomo Marinelli. Al VAR Chiffi e Meraviglia.
ARBITRO: D. Massa
ASSITENTI: F. Meli – S. Alassio
QUARTO UOMO: M. Marinelli
VAR: D. Chiffi
AVAR: G. Meraviglia
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