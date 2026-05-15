L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 37ª giornata di Serie A. Il match tra la Juventus e la Fiorentina, sarà arbitrato da Davide Massa, il quale verrà coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio e dal quarto uomo Marinelli. Al VAR Chiffi e Meraviglia.

ARBITRO: D. Massa

ASSITENTI: F. Meli – S. Alassio

QUARTO UOMO: M. Marinelli

VAR: D. Chiffi

AVAR: G. Meraviglia