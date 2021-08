Juventus – Contro l’Empoli è mancato qualcosa… Cristiano Ronaldo

La Juventus perde in casa contro l'Empoli, l'assenza di Cristiano Ronaldo si fa sentire. Allegri riuscirà a far girare la squadra?

redazionejuvenews

Inizio di stagione da dimenticare per la Juventus di Massimiliano Allegri, che dopo il pareggio contro l'Udinese della scorsa settimana, ieri perde in casa contro l'Empoli. Quelli che sarebbero dovuti essere i favoriti per lo Scudetto si ritrovano ora con 1 punto in due giornate. Il campionato è ancora lungo e ci sarà tutto il tempo per recuperare, ma i bianconeri dovranno lasciarsi alle spalle i problemi di questo inizio di stagione. Ora con la pausa per le nazionali, Allegri avrà a disposizione ben due settimane per ridare solidità difensiva e fiducia alla squadra. Vietati altri passi falsi.

Ieri sera contro l'Empoli la Juventus non è mai riuscita a sfondare la retroguardia avversaria. Gli azzurri si sono difesi in maniera ordinata, senza lasciare spazi agli avversari. Uno dei pochi ad impensierire il portiere Vicario è stato Federico Chiesa, sicuramente il migliore tra le fila della Juventus. Caressa, dagli studi di Sky Sport, ha affermato che l'assenza di Ronaldo potrebbe essere un fattore determinante per la crescita dell'esterno italiano: "La Juve partiva sempre sempre 1-0 ora adesso dovrà a rimettere a posto questa cosa. Io per esempio credo che la partenza di Ronaldo liberi Dybala e Chiesa, credo che quest’anno possa davvero esplodere. Ad Allegri l'addio di Ronaldo risolve diversi problemi tattici. La Juve adesso cercherà l’equilibrio. La prima soluzione è il 4-3-3 dato che il terzo d’attacco non sarà più uno che non rincorre l’avversario ma la cosa fondamentale è trovare una posizione a Dybala. Se non farà 4-3-3 farà un 4-4-2 spurio in cui Dybala fa la seconda punta".

Eppure ieri sera Ronaldo avrebbe fatto decisamente comodo, l'unico in grado di sbloccare una partita come quella contro l'Empoli. Allegri ora dovrà trovare un modo di far girare al meglio la squadra. Non sarà semplice e magari ci vorrà del tempo, ma inizia a nascere la Juventus post-Cristiano Ronaldo.