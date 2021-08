Andreazzoli: “Contro la Juventus cercheremo di fare il nostro gioco”

Alla vigilia del match contro la Juventus, l'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa.

Alla vigilia del match contro la Juventus, l'allenatore dell'EmpoliAurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa. Gli azzurri proveranno a imporre il loro gioco anche contro i bianconeri? "Penso sia impossibile fare il contrario - Ha esclamato il tecnico -, non si può creare una certa mentalità e poi cambiare. Certo, dobbiamo fare i conti con chi abbiamo di fronte, noi perseguiamo una nostra identità e speriamo di raggiungerla il più presto possibile. Poi hai di fronte avversari che te le consentono meno o affatto. Non credo che esistano squadre inattaccabili, noi ci adegueremo e cercheremo di provare a trovare dei punti deboli. Abbiamo coscienza che punti deboli queste squadre ne hanno pochi. Ronaldo? Credo non si strapperanno i capelli, hanno tanti campioni. Sono questioni in cui non voglio entrare".