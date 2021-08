Verso Juventus-Empoli: il club ricorda David Trezeguet

Con un lungo articolo sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha ricordato l'incredibile score di David Trezeguet contro l'Empoli.

La serie di Trezeguet comincia nel 2002-03 . É la sua prima volta contro l'Empoli, che torna in Serie A in quella stagione. Al Delle Alpi il match si gioca alla terza di ritorno e dopo 7 minuti i bianconeri hanno l'opportunità di sbloccare il risultato dagli 11 metri . Lo specialista Del Piero non è in campo, le sue veci le fa David che non ha esitazioni e supera il portiere Berti con una conclusione più di potenza che di precisione. Un tiro sufficiente a garantire i 3 punti alla Signora.

2003-04: Juventus-Empoli stavolta si svolge secondo un copione opposto rispetto al precedente. Non più un risultato risicato, il divario è netto e la gara viene incanalata anche in questo caso nei primi minuti da una rete di Del Piero. Nella ripresa, dopo il raddoppio sempre a opera di Alex, sale in cattedra Trezeguet e firma il terzo e il quarto sigillo di una partita che si chiuderà sul 5-1. É la prima giornata di campionato, un caldo pomeriggio di fine agosto, tutto funziona perfettamente...Trezeguet viaggia in progressione lineare in Juventus-Empoli. Dopo un gol risolutivo e una doppietta dentro una goleada, inventa il capolavoro perfetto nella partita del 2007-08, firmando tutte e tre le reti che determinano il punteggio conclusivo. Un 3-0 dove il francese offre l'ennesima dimostrazione su quanto sappia trovare la porta in tutti i modi". (Juventus.com)