Futuro lontano da Torino

Il futuro di Michele Di Gregorio potrebbe essere sempre più distante dalla Juventus. Il portiere bianconero è infatti finito nel mirino del Besiktas, che starebbe valutando concretamente il suo acquisto per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo un'annata vissuta da protagonista, anche se in negativo, l'ex estremo difensore del Monza continua ad avere estimatori sia in Italia sia all'estero. La possibile partenza del portiere si inserisce all'interno della profonda rivoluzione che la Juventus sta preparando sul mercato. Molto dipenderà dalle prossime mosse della dirigenza bianconera e dall'evoluzione delle trattative già avviate per il ruolo di numero uno.

L'arrivo di Martinez può cambiare tutto

Uno degli aspetti che potrebbe incidere maggiormente sul futuro di Di Gregorio riguarda la trattativa per Emiliano Martinez. La Juventus continua infatti a lavorare per portare a Torino il portiere argentino, individuato come uno dei principali obiettivi per la prossima stagione. I contatti con l'Aston Villa proseguono e la società bianconera sta cercando di trovare la formula giusta per arrivare alla fumata bianca. L'eventuale arrivo del campione del mondo cambierebbe inevitabilmente gli equilibri del reparto. Con Martinez destinato a ricoprire il ruolo di titolare, la permanenza di Di Gregorio diventerebbe molto più complicata. Per questo motivo la dirigenza sta valutando con attenzione tutte le possibili soluzioni, pronta a prendere in considerazione offerte interessanti per il portiere italiano.

Italiano lo vuole come pilastro del nuovo Besiktas

Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stato proprio Vincenzo Italiano a indicare Di Gregorio come rinforzo ideale per il nuovo progetto tecnico del Besiktas. L'allenatore italiano apprezza da tempo le qualità del portiere e ritiene che possa rappresentare una garanzia tra i pali. Per questo motivo il club turco avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi per capire la fattibilità dell'operazione. Al momento non risultano offerte ufficiali, ma l'interesse viene considerato concreto. Il Besiktas continua a seguire con attenzione gli sviluppi del mercato bianconero e potrebbe decidere di accelerare nelle prossime settimane. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore, chiamato a valutare un'eventuale esperienza all'estero dopo le stagioni vissute nel campionato italiano.

La Juventus fissa il prezzo

La Juventus non considera Di Gregorio un giocatore incedibile, ma non ha intenzione di svenderlo. La società valuta il cartellino del portiere intorno ai 15 milioni di euro, una cifra ritenuta adeguata al valore del giocatore e al rendimento mostrato negli ultimi anni. Un'eventuale cessione a queste condizioni permetterebbe inoltre al club di registrare un'importante plusvalenza, liberando allo stesso tempo spazio per gli investimenti programmati sul mercato. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il destino dell'estremo difensore. Il Besiktas resta alla finestra, mentre la Juventus continua a lavorare per ridefinire il proprio reparto portieri. L'arrivo di Martinez e l'interesse del club turco potrebbero presto trasformare Di Gregorio in uno dei protagonisti del mercato estivo bianconero.