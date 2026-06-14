Una nuova strategia per il futuro bianconero

L'arrivo di Giovanni Carnevali ai vertici della Juventus potrebbe segnare una svolta importante nella filosofia del club. Dopo anni caratterizzati da una forte presenza di giocatori stranieri, la dirigenza bianconera starebbe valutando un graduale ritorno a una base più italiana, senza rinunciare alla qualità internazionale. L'obiettivo non sarebbe quello di costruire una squadra composta esclusivamente da calciatori azzurri, ma di aumentare il numero di elementi che conoscono il campionato e rappresentano il presente e il futuro della Nazionale italiana. Una linea che troverebbe piena condivisione anche da parte di Luciano Spalletti, da sempre convinto dell'importanza dell'identità e del senso di appartenenza all'interno di uno spogliatoio. La nuova Juventus vorrebbe quindi affiancare ai talenti già presenti una serie di profili italiani capaci di garantire affidabilità immediata e prospettive di crescita nel lungo periodo.

Chiesa e Frattesi, i grandi sogni del nuovo corso

Tra i nomi che maggiormente accendono l'entusiasmo dei tifosi c'è quello di Federico Chiesa. L'esterno offensivo continua a mantenere un forte legame con l'ambiente bianconero e un suo ritorno a Torino viene considerato uno scenario tutt'altro che impossibile. L'esperienza inglese non ha regalato la continuità sperata e la Juventus potrebbe rappresentare l'occasione ideale per rilanciare la sua carriera. Un'eventuale operazione in prestito sarebbe la soluzione più gradita ai bianconeri, che riporterebbero in rosa un giocatore di grande esperienza internazionale e forte personalità. A centrocampo, invece, il sogno resta Davide Frattesi. Il centrocampista piace molto a Spalletti per la sua capacità di inserirsi negli spazi, trovare la porta e garantire dinamismo alla manovra. La trattativa si presenta complessa, ma il suo profilo continua a essere monitorato con attenzione dalla dirigenza juventina.

Ndour, Kayode e Ruggeri: la linea verde italiana

Tra i profili emergenti seguiti dalla Juventus spicca anche Cher Ndour. Il centrocampista viene considerato uno dei giovani italiani più interessanti nel suo ruolo grazie a fisicità, qualità tecnica e margini di crescita ancora molto elevati. Sulle corsie esterne piace invece Michael Kayode, calciatore che negli ultimi anni ha mostrato qualità atletiche importanti e una notevole capacità di coprire tutta la fascia. La sua giovane età rappresenta un valore aggiunto per un progetto orientato al futuro. Attenzione anche a Matteo Ruggeri, protagonista di una crescita costante nelle ultime stagioni. La sua duttilità tattica e la conoscenza del campionato italiano lo rendono un profilo particolarmente gradito allo staff tecnico.

Leoni e il ritorno dell’identità bianconera

Tra i difensori osservati con maggiore interesse c'è Giovanni Leoni, considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano. La Juventus segue da tempo il suo percorso e potrebbe approfondire i contatti nelle prossime settimane. Anche lui al Liverpool come Chiesa, viene da una stagione saltata a causa della rottura del crociato.

Da Chiesa a Frattesi, passando per Ndour, Kayode, Ruggeri e Leoni, emerge una strategia ben precisa. La Juventus del nuovo corso vuole tornare a costruire una squadra riconoscibile, competitiva e fortemente legata al calcio italiano. Con Carnevali alla guida della società e Spalletti in panchina, l'italianità potrebbe tornare a essere uno dei pilastri fondamentali del progetto bianconero.