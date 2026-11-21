La Juventus si avvicina alla sfida contro il Venezia con due notizie positive dall’infermeria. Luciano Spalletti ritrova Zeki Celik e Andrea Cambiaso, entrambi tornati ad allenarsi regolarmente in gruppo nella seduta di venerdì. Un doppio recupero importante per il tecnico bianconero, che può così contare su nuove alternative in vista dell’impegno di domenica 22 novembre.

Spalletti ritrova due esterni: Celik e Cambiaso ci sono

Il rientro dei due giocatori amplia le possibilità di scelta sulle corsie. Nelle ultime settimane, infatti, i problemi fisici avevano ridotto le soluzioni a disposizione dell’allenatore, costretto a gestire con attenzione le rotazioni.

Celik e Cambiaso hanno completato il lavoro insieme ai compagni e sono dunque nuovamente a disposizione. La loro presenza permette a Spalletti di valutare più opzioni nella preparazione della partita contro i lagunari, anche in considerazione dei successivi impegni ravvicinati.

Restano da monitorare Nico Gonzalez e Kalulu

La situazione non è però completamente risolta. Nico Gonzalez e Pierre Kalulu hanno proseguito il rispettivo percorso di lavoro personalizzato e le loro condizioni restano da valutare. Per Spalletti sarà importante capire se potranno tornare a disposizione nelle prossime gare.

La priorità, intanto, è il Venezia. La Juventus cerca continuità in campionato e il recupero di Celik e Cambiaso rappresenta un passo avanti nella gestione della rosa.