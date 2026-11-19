La Juventus torna a guardare in casa Manchester United per rinforzare le corsie esterne. Dopo il nome di Mazraoui, dalla stampa portoghese arriva una nuova indiscrezione: secondo A Bola, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Diogo Dalot, terzino classe 1999 che veste la maglia dello United dal 2018. Un giocatore già conosciuto in Italia, dove ha trascorso in prestito la stagione 2020-21 con il Milan.

Proprio i rossoneri potrebbero rappresentare una concorrente nella corsa al portoghese. Il Milan starebbe valutando un possibile ritorno del giocatore, anche per la presenza in panchina di Rúben Amorim, suo connazionale e allenatore ai tempi del Manchester United. Un rapporto che potrebbe avere un peso nel caso in cui Dalot decidesse di lasciare l'Inghilterra.

Perché piace a Spalletti

Il suo profilo risponde a un'esigenza concreta della Juventus. Le fasce sono da settimane uno dei reparti più in difficoltà, anche a causa dei numerosi problemi fisici. Come raccontato nel nostro punto

Dalot può giocare su entrambe le fasce e, secondo Tuttomercatoweb, sia Juventus sia Milan potrebbero utilizzarlo a sinistra. Proprio quella corsia è stata indicata nelle ultime settimane come una priorità per il mercato bianconero. Non mancano, infatti, gli altri profili accostati al club, da Ait-Nouri a Balde e Udogie.

I numeri della stagione invitano comunque alla cautela. Dalot ha collezionato 14 presenze senza trovare gol o assist e, in carriera, non ha mai superato quota tre reti o cinque assist in un singolo campionato. Il Manchester United lo acquistò dal Porto nel 2018 per 22 milioni di euro. Oggi la sua valutazione è stimata intorno ai 30 milioni e il contratto con i Red Devils scade nel 2028.