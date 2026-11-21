Il mercato della Juventus potrebbe riservare una novità importante per il reparto offensivo. Tra le ipotesi che stanno prendendo quota c'è quella di uno scambio tra Jonathan David e Alexander Sørloth, con l'Atletico Madrid come possibile interlocutore. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le due società guardano con interesse a questa soluzione e alcuni mediatori sarebbero già al lavoro per provare a raggiungere un'intesa.

Un'operazione che potrebbe soddisfare le esigenze di entrambi i club. A Torino si starebbe valutando la possibilità di trovare una nuova sistemazione al centravanti canadese, mentre a Madrid la situazione contrattuale di Sørloth rappresenta un tema da affrontare in prospettiva. Il dialogo sarebbe già iniziato, ma la strada per arrivare alla fumata bianca resta in salita.

Il contratto di Sørloth e la strategia dell'Atletico

Il club spagnolo vorrebbe evitare di arrivare alla scadenza del contratto del centravanti norvegese, prevista per giugno 2028, senza riuscire a monetizzare la sua eventuale partenza. L'ipotesi di uno scambio permetterebbe quindi all'Atletico di inserire in rosa un attaccante più giovane, evitando di perdere valore sul mercato.

David, infatti, ha cinque anni in meno rispetto a Sørloth e un accordo con la Juventus fino al 2030. Caratteristiche che rendono il canadese un profilo interessante per la società madrilena, intenzionata a valutare concretamente la possibilità di portarlo in Spagna.

Conguaglio economico, la distanza tra i due club

Il principale ostacolo riguarda le valutazioni dei cartellini. La Juventus ritiene che l'operazione debba essere sostanzialmente alla pari, con un piccolo conguaglio economico a favore dei bianconeri. Una posizione legata soprattutto alla differenza d'età tra i due attaccanti e alla durata dei rispettivi contratti.

L'Atletico Madrid, invece, vorrebbe ottenere David e anche un indennizzo in denaro. Una richiesta che al momento non convince la dirigenza juventina e che rappresenta il nodo principale da risolvere.

Le distanze economiche restano quindi da colmare, ma i contatti proseguono. Lo scambio non è ancora vicino alla conclusione, tuttavia l'interesse delle due società e il lavoro dei mediatori mantengono viva una pista che potrebbe diventare una delle operazioni da seguire nel prossimo mercato.