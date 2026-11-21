Federico Gatti è finito al centro delle valutazioni di mercato della Juventus. Il difensore classe 1998, cresciuto a Rivoli, ha trovato pochissimo spazio in questa stagione: appena 183 minuti in Serie A, un bottino che lo ha relegato al ruolo di alternativa nelle gerarchie di Spalletti. Una situazione che ha attirato l'attenzione di diversi club, sia italiani sia stranieri.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'ultima società a muoversi è stata la Lazio. Il direttore sportivo Angelo Fabiani avrebbe avviato i primi contatti esplorativi per valutare la possibilità di un'operazione già a gennaio. Per il momento si tratta soltanto di un sondaggio, senza una trattativa concreta.

Perché la Lazio ci pensa

L'esigenza dei biancocelesti nasce dalle difficoltà nel reparto arretrato. Gattuso dovrà fare a meno di Sutalo, fermo per infortunio fino all'inizio di febbraio, e la società è alla ricerca di un rinforzo affidabile. A Roma, Gatti potrebbe trovare quello spazio che finora gli è mancato a Torino, con maggiori possibilità di giocare da titolare. Il difensore, inoltre, sarebbe apprezzato dall'allenatore laziale, un fattore che potrebbe favorire l'operazione.

La Lazio non è però l'unica interessata. Nelle ultime settimane si sono registrati movimenti anche da parte di club di Premier League come Everton, Sunderland e Nottingham Forest, oltre che di Porto e Galatasaray, entrambe impegnate in Champions League. Sullo sfondo resta anche il Napoli di Allegri, che già durante la scorsa estate aveva individuato Gatti come uno dei principali obiettivi per la difesa.

La linea della Juventus

La posizione della dirigenza bianconera è chiara, almeno sul piano economico., la stessa cifra che tra luglio e agosto aveva frenato le pretendenti, Napoli compreso. Difficilmente il club accetterebbe un prestito con diritto di riscatto, soprattutto se la richiesta arrivasse da una diretta concorrente nella corsa ai primi quattro posti. La Lazio rientra proprio in questa categoria.

Resta da capire quale sarà la volontà del giocatore. Gatti, assistito da Dario Paolillo e Luca Carnaghi, potrebbe prendere in considerazione un trasferimento a gennaio se la sua posizione nelle gerarchie non dovesse cambiare. Molto dipenderà dalle prossime settimane e dalle scelte di Spalletti. Alla vigilia della sfida con il Venezia, l'allenatore ha ritrovato diversi elementi e tra le indicazioni emerse c'è anche quella di un Gatti desideroso di tornare in campo.

Adesso, però, l'attenzione torna sul campionato. La Juventus, settima con 18 punti, ospita il Venezia domenica alle 12:30 all'Allianz Stadium, con Spalletti che potrà contare su diversi recuperi dopo la sosta. Per Gatti sarà un'occasione per capire quanto spazio potrà trovare da qui a gennaio. Da queste valutazioni passeranno anche le sue decisioni sul futuro.