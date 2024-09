Juventus, i convocati per il Napoli: ancora out Milik

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del match con il Napoli.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei convocati per la partita con il Napoli. Ecco il comunicato: “Per la Juventus di Thiago Motta la quinta giornata della Serie A 2024/2025 coincide con la gara casalinga all’Allianz Stadium contro il Napoli. Fischio d’inizio fissato per oggi, 21 settembre 2024, alle ore 18:00. Di seguito la lista dei convocati diramata dall’allenatore bianconero. JUVENTUS-NAPOLI, I CONVOCATI 1 Perin 3 Bremer 4 Gatti 5 Locatelli 6 Danilo 8 Koopmeiners 9 Vlahovic 10 Yildiz 11 Gonzalez 15 Kalulu 16 McKennie 17 Adzic 19 Thuram 21 Fagioli 22 Weah 23 Pinsoglio 26 Douglas Luiz 27 Cambiaso 29 Di Gregorio 32 Cabal 37 Savona 40 Rouhi 51 Mbangula”.

Tutte le informazioni sulla partita

“Juventus e Napoli si affronteranno il 21 settembre nel match valido per la 5ª giornata di Serie A. Le due squadre si sfideranno all’interno dell’Allianz Stadium con fischio d’inizio fissato per le ore 18:00. SERIE A | JUVENTUS-NAPOLI, DOVE VEDERLA La sfida tra le due squadre sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. Sabato alle ore 18:00 andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino la quinta giornata di Serie A con il match fra Juventus e Napoli. Nella giornata di oggi sono state rese note le designazioni arbitrali per l’incontro del tardo pomeriggio del 21 settembre. Ecco la squadra arbitrale per l’incontro: Arbitro: Doveri; Assistenti: Scatragli – Moro; Quarto ufficiale: Giua; VAR: Marini; AVAR: La Penna”.