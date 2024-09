La Juve segue un campione: “Offerta pronta da 50 milioni” | Calciomercato

Giuntoli proverà a costruire una formazione sempre più forte. In questo senso sta circolando una voce importante di mercato sulla Juve

Il calciomercato della Juventus è ancora vivo. Più che mai. Giuntoli in estate ha fatto un grande lavoro ma la rivoluzione in casa bianconera non è ancora terminata. In queste ore, infatti, stanno circolando diverse voci che raccontano molto limpidamente quello che la Juve starebbe pianificando già in questo periodo, nonostante la prossima sessione sia ancora lontana qualche mese. Nello specifico infatti, Giuntoli avrebbe deciso di mettere nel mirino qualche colpo non tanto per gennaio, quanto invece per la prossima estate. Ed è in tal senso che c’è un nome molto grosso che ha iniziato a circolare con insistenza.

Juventus, colpo di mercato a sorpresa: Giuntoli ci prova

Stiamo parlando di Fabian Ruiz, che dopo aver disputato un Europeo pazzesco potrebbe comunque finire sul mercato con il PSG che sarebbe disposto a cederlo per 50-55 milioni di euro. La novità è rappresentata dal fatto che la Juventus lo avrebbe messo nel mirino. E secondo le ultime indiscrezioni che abbiamo raccolto, Giuntoli potrebbe preparare un’offertona in vista della prossima estate. Inutile dirlo: sarebbe un colpo super per il centrocampo Juventino che consentirebbe ai bianconeri di alzare ancor di più il livello. Che poi, è l’obiettivo principale della società. In questo senso possiamo dire che le novità saranno diverse e che qualcosa potrebbe accadere anche su un altro fronte. Quello dell’attacco. In relazione al possibile nuovo bomber infatti stanno circolando delle altre voci super <<<