Juventus, i convocati per il match con il Lipsia: out Milik

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei convocati per il Lipsia.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sui convocati: “A circa due settimane dall’esordio vincente all’Allianz Stadium contro il PSV Eindhoven, la Juventus torna a giocare in UEFA Champions League. I bianconeri sono attesi dalla trasferta in Germania sul campo del Lipsia. Fischio d’inizio fissato per le ore 21:00 di domani, mercoledì 2 ottobre 2024. Di seguito la lista dei giocatori convocati per la seconda giornata di UCL. LIPSIA-JUVENTUS, I CONVOCATI 1 Perin 3 Bremer 4 Gatti 5 Locatelli 6 Danilo 7 Conceicao 8 Koopmeiners 9 Vlahovic 10 Yildiz 11 Gonzalez 15 Kalulu 16 McKennie 19 Thuram 21 Fagioli 23 Pinsoglio 26 Douglas Luiz 27 Cambiaso 29 Di Gregorio 32 Cabal 37 Savona 40 Rouhi 51 Mbangula”.

I convocati della Juventus Primavera

“Dopo l’ottimo successo contro la Cremonese, la Primavera bianconera sposta la sua attenzione al prossimo impegno europeo. Domani, mercoledì 2 ottobre 2024, alle ore 16:00 la Juventus affronterà in trasferta il Lipsia nel match valido per la seconda giornata di UEFA Youth League dopo avere vinto la gara di esordio tra le mura amiche contro il PSV Eindhoven grazie alla rete di Alfonso Montero Benia. Di seguito la lista dei giocatori bianconeri a disposizione per la sfida contro la formazione tedesca. UYL | LIPSIA-JUVENTUS, I CONVOCATI 1 Zelezny 3 Martinez Crous 5 Boufandar 6 Ripani 7 Ventre 8 Crapisto 9 Pugno 10 Vacca 13 Verde 15 Montero Benia 16 Pagnucco 17 Biliboc 19 Scienza 21 Finocchiaro 22 Florea 23 Bassino 26 Grelaud 30 Cat Berro 33 Ngana 37 Lopez Comellas 40 Radu”.