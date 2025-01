Juventus, i convocati per la sfida con il Milan: c’è Alberto Costa

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della lista dei convocati del match odierno.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri, pubblicando la lista dei convocati in vista della partita di oggi pomeriggio con il Milan. Presente Alberto Costa, nuovo arrivo e Cambiaso, in orbita del Manchester City per il calciomercato. Assente ancora Kolo Mouani, che deve risolvere alcune pratiche burocratiche con il PSG, visto che il club francese ha raggiunto il limite massimo di prestiti annuali, anche se la situazione dovrebbe sbloccarsi a breve.

L’elenco dei convocati

Ecco la lista: “Prima sfida casalinga del girone di ritorno per la Juventus che nel pomeriggio di oggi, sabato 18 gennaio 2025, alle ore 18:00 ospita il Milan. La gara tra bianconeri e rossoneri sarà valida per la ventunesima giornata di Serie A. Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di Thiago Motta per questa sfida. SERIE A | JUVENTUS-MILAN, I CONVOCATI 1 Perin 2 Alberto 4 Gatti 5 Locatelli 8 Koopmeiners 9 Vlahovic 10 Yildiz 11 Gonzalez 15 Kalulu 16 McKennie 17 Adzic 19 Thuram 21 Fagioli 22 Weah 23 Pinsoglio 26 Douglas Luiz 27 Cambiaso 29 Di Gregorio 37 Savona 40 Rouhi 51 Mbangula”. Intanto ecco le parole di Ambrosini su Juve-Milan<<<