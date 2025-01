Ambrosini: "Juve-Milan? Due idee di calcio diverse..."

Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita di oggi.

Massimo Ambrosini, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del match con il Milan. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Sarà una gara tra due squadre che hanno un’idea di calcio diversa. La Juve vuole gestire il pallone e arrivare al gol tramite il palleggio; il Milan punta sulla riaggressione alta. La Juve è reduce dalla buona partita a Bergamo, ma forse per vincere qualche gara in più deve prendere maggiori rischi. Dopo un’ottima partenza, era lecito attendersi un’ulteriore crescita da parte della squadra: doveva solo aggiungere imprevedibilità degli ultimi trenta metri”.

Sulla gara

“In realtà questo step non c’è stato perché l’infortunio di Bremer ha tolto solidità difensiva. Alberto Costa a livello numerico darà una mano sulle fasce, ma la difesa va sistemata in mezzo. Kolo Muani è un’alternativa a Vlahovic diversa per caratteristiche. Insieme faccio fatica a vederli perché raramente Thiago Motta ha utilizzato due attaccanti. A meno che Koopmeiners non faccia il mediano… Nel progetto della Juve l’olandese ha un ruolo centrale, ma la sua qualità non si è ancora vista. Tomori lo terrei”. Intanto ecco le parole di Motta in conferenza<<<