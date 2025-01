Jugovic: "Senza Vlahovic la Juve non vince quasi mai..."

Vladimir Jugovic, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del momento di Vlahovic.

Vladimir Jugovic, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta: “La vittoria per 6-1 contro il Milan la metto tra le mie cinque migliori partite della carriera. Eravamo una Juve sempre affamata. Quella del 1997 è stata una gran partita di squadra e anche a livello personale: 2 gol, l’assist a Vieri. E di fronte avevamo il Milan di Berlusconi…Non so se la Juve sia dipendente da Vlahovic, ma i numeri sono quelli: 4 partite senza Dusan e mai una vittoria. In generale, fanno effetto i tanti pareggi. Ai miei tempi li avremmo vissuti come sconfitte.Io sono del partito che se acquisti un giocatore lo prendi com’è e non come vorresti che fosse. Dusan è un mio connazionale e gli auguro di vincere come ho fatto io alla Juve. Resto dell’idea che per costruire una squadra vincente siano indispensabili i centrocampisti totali, decisivi anche in zona gol”.

Su Koopmeiners

"Nella mia Juve segnavano in tanti, non solo le punte: Zidane, Conte, io…Koop ha tutto: umiltà, voglia di lavorare e qualità. Deve soltanto sbloccarsi del tutto, a partire dal Milan. I bianconeri hanno la possibilità di riscattare la Supercoppa e di assestare un colpo ai rossoneri in chiave quarto posto. La Juventus deve dare un segnale forte. Yildiz si esalta nelle grandi serate. Segnare contro Milan, Inter o nei derby è importante, ma quello che ti rende un campione sono i gol che regalano vittorie e trofei. Yildiz è giovane, ha talento ed è sulla strada giusta".