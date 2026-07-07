La società bianconera è al lavoro per proseguire la rivoluzione che sta avvenendo all’interno dell’organigramma societario. Dopo l’arrivo di Giovanni Carnevali al posto di Damien Comolli, le novità in casa Juventus potrebbero non essere ancora finite. Secondo quanto riporta Sky Sport, i bianconeri avrebbero infatti avviati i primi contatti con Frederic Massara per il ruolo di direttore tecnico, attualmente occupato da François Modesto, uomo dell'ex dirigente francese.

L'ex Milan e Roma è libero dopo l'ultima esperienza da uomo mercato della squadra capitolina, e potrebbe quindi rappresentare una grande occasione per il club bianconero. Seguiranno aggiornamenti.