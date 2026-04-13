Juventus, Comolli: “Mercato ambizioso anche senza Champions”

L'amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, ha parlato del futuro dei bianconeri e del calciomercato estivo che si avvicina.

In occasione dell’allenamento aperto della Juventus One, l’amministratore delegato Comolli ha parlato in vista delle Finali Nazionali a Tirrenia. La Juventus One è la squadra paralimpica ufficiale della Juventus e che milita nelle competizioni della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) della FIGC. Nella giornata di oggi, alle 17:30, è stato organizzato un allenamento a porte aperte presso il Centro Sportivo di Porte di Pinerolo. Al termine dell’evento, sono arrivate le parole del CEO della Juventus.

JUVENTUS ONE

“È qualcosa che sentiamo profondamente dentro di noi, come Juventus, è un grande progetto, è totalmente una parte di noi, è Juventus One, ma anche One Juventus, è un club, è una comunità che supporta questa fantastica squadra che sarà in finale tra pochi giorni e speriamo davvero di vincere. È stato fantastico, auguro a tutti voi di poter vedere ciò che abbiamo fatto come Juventus One, con delle belle foto, delle belle storie della vita, è stato incredibilmente emozionante vedere questo, e penso che sia una parte dello DNA di ciò che stiamo cercando di fare con la comunità, con la città, con la regione e questo è tutto ciò che è la Juventus al suo interno, è Juventus One“.

RINNOVO SPALLETTI E L’AMBIZIONE DI VINCERE

“È molto importante, abbiamo pensato a lungo raggio sui tre anni a partire da ora, perché finisce in 8 mesi questa stagione. Tutto sta andando in modo positivo, sappiamo che sarà difficile fino alla fine, come hanno detto i giocatori, ci sono 6 finali e dobbiamo continuare a giocare. Ma guardando al 31 ottobre, quando Luciano ha firmato il contratto, siamo cresciuti, la squadra sta giocando bene, stiamo ottenendo dei risultati, ho controllato i dati alla partita di sabato, partendo dal momento in cui abbiamo cambiato il coach, oggi siamo al secondo posto, abbiamo ottenuto 48 punti in 24 partite, che sono molti punti. Quindi Luciano ha avuto un grande impatto sulla squadra, sul club, sui fan, sulla comunità, ed è in realtà un ciclo di tre anni a cui stiamo guardando.

La prima stagione è quella del 25-26, e poi le altre due, avere continuità e stabilità, è ciò che stiamo cercando di fare. È cruciale e credo che sia ciò di cui abbiamo bisogno da adesso in avanti, i giocatori erano molto vicini a Luciano, tutti a cominciare da John Elkann e noi abbiamo lavorato molto per tenere Spalletti e avere questa stabilità e continuità, è cruciale, come ho detto molte volte in passato, non si può garantire che vinceremo, ma si può garantire che faremo tutto ciò che possiamo fare per vincere. Abbiamo l’ambizione di vincere, ma abbiamo bisogno anche della continuità e della stabilità, e anche di qualcuno che in passato ha vinto in Italia e in Europa. Sappiamo che potremmo farlo con loro”.