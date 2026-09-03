Un pareggio che vale l’Europa delle grandi. Dopo il netto successo per 3-0 conquistato nella gara d’andata in Austria, la Juventus Women pareggia 1-1 contro il St. Pölten a Biella e conquista la qualificazione alla League Phase della UEFA Women’s Champions League.

Le bianconere partivano con un vantaggio importante grazie al risultato ottenuto nella prima sfida e sono riuscite a gestire il doppio confronto, centrando l’obiettivo europeo.

Pinto illude, Aagaard firma il pareggio

Nel corso della prima frazione è stata la Juventus Women a trovare il gol del vantaggio con Tatiana Pinto, che ha portato le bianconere sull’1-0. Nella ripresa è arrivata la risposta della formazione austriaca con Aagaard, che ha fissato il punteggio sull’1-1.

Il pareggio non cambia però l’esito della sfida. Grazie al 3-0 ottenuto in Austria, la squadra bianconera chiude il doppio confronto con un risultato complessivo favorevole.

La Juventus Women vola nella League Phase

Un traguardo importante per la formazione di Isaac Guerrero, che supera il terzo turno di qualificazione e stacca il pass per la League Phase della UEFA Women’s Champions League.

La Juventus Women può ora guardare con fiducia al proprio cammino europeo: l’accesso alla nuova fase della massima competizione continentale rappresenta un risultato prestigioso e permetterà alle bianconere di confrontarsi con le migliori squadre del panorama internazionale.