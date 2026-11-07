La Juventus si prepara alla trasferta contro la Fiorentina con alcune novità sul fronte degli infortuni. Dopo il rientro dalla partita europea contro l'AZ Alkmaar, Luciano Spalletti deve fare i conti con una nuova indisponibilità: Andrea Cambiaso non sarà infatti a disposizione per la gara del Franchi a causa di un affaticamento. Una notizia che riduce ulteriormente le alternative del tecnico, in attesa di capire quali giocatori potranno invece tornare a disposizione.

Cambiaso assente, McKennie e Celik sperano: la situazione degli infortunati

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Cambiaso ha accusato un problema fisico che lo costringerà a saltare la sfida contro i viola. Una perdita importante per Spalletti, considerando la duttilità dell'esterno e la sua capacità di ricoprire più ruoli.

Le notizie più incoraggianti riguardano Weston McKennie. Il centrocampista statunitense non è stato rischiato contro l'AZ Alkmaar, con l'obiettivo di consentirgli un recupero completo in vista dell'impegno di campionato. Le prossime valutazioni saranno decisive per stabilire se potrà partire titolare oppure accomodarsi inizialmente in panchina, diventando una soluzione durante la partita.

Situazione positiva anche per Zeki Celik, fermo dal 22 ottobre, quando aveva accusato un problema fisico nella partita contro il Rennes. Il difensore ha ripreso parzialmente a lavorare con il gruppo e potrebbe quindi tornare tra i convocati, offrendo un'alternativa in più alla retroguardia bianconera.

Più complicato, invece, il recupero di Francisco Conceição. L'esterno portoghese è ancora alle prese con le conseguenze della lussazione alla spalla rimediata contro la Lazio. Lo staff medico preferisce procedere con cautela, evitando accelerazioni che potrebbero compromettere il recupero.

Spalletti attende dunque gli ultimi responsi prima di definire le convocazioni per Firenze. Il possibile rientro di McKennie e Celik sarebbe prezioso per ampliare le rotazioni, mentre l'assenza di Cambiaso e il probabile forfait di Conceição rappresentano due problemi da gestire in una fase particolarmente intensa della stagione.