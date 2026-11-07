La Juventus Women si prepara a tornare in campo davanti al proprio pubblico. Oggi, sabato 7 novembre alle ore 18:00, le bianconere affronteranno il Sassuolo nella sfida valida per la Serie A Women. Alla vigilia dell'appuntamento, Isaac Guerrero ha presentato la partita in conferenza stampa, soffermandosi sul percorso di crescita della squadra, sulla gestione degli impegni ravvicinati e sulle insidie rappresentate dalle neroverdi.

La crescita della squadra e la ricerca di equilibrio

Continuità e identità di gioco: “Abbiamo bisogno di continuità nei risultati. Continuando sul percorso iniziato a Vienna e proseguito a Firenze, dobbiamo cercare maggiore equilibrio. Questa settimana parlavo con le ragazze di quella che definisco la “teoria della coperta”: dobbiamo mantenere questo livello di equilibrio nella fase di recupero palla, così come siamo riusciti a fare a Vienna in un contesto particolare, contro un'avversaria che punta molto sui duelli individuali e sul pressing aggressivo.

Vogliamo mantenere questa voglia di aggredire in avanti, ma senza perdere la nostra capacità di dominare l'avversario attraverso il possesso palla. Le ragazze stanno facendo un grandissimo lavoro per mantenere questo equilibrio e non scoprirsi mai: per merito del loro impegno la “coperta” diventa ogni giorno più grande, rendendoci una squadra il più completa possibile. Mostriamo molta personalità quando gestiamo la palla e stiamo crescendo tanto anche nella fase di non possesso”.

Il calendario fitto e la condizione atletica

La gestione delle energie: “Vedo la squadra stare bene dal punto di vista fisico: lavoriamo molto su questo aspetto affinché le calciatrici si sentano al massimo a livello fisico, mentale e tattico, perché sono aspetti tutti connessi tra loro. Ci attende un vero e proprio tour de force: affrontare cinque partite in quindici giorni, giocando ogni tre giorni fino alla sosta per le Nazionali, rappresenta una grande sfida per tutti.

Abbiamo la fortuna di avere una rosa in cui tutte le giocatrici sono coinvolte, partecipano al lavoro quotidiano con la massima concentrazione e sono pronte a scendere in campo in qualsiasi momento. Con il contributo di tutte possiamo fare qualsiasi cosa e siamo pronti ad affrontare questo calendario così impegnativo”.

L'avversario e le chiavi della partita

Rispetto per il Sassuolo: “Il Sassuolo è una squadra con un valore nettamente superiore a quello che dice la classifica. Sono state a pochissimi minuti dal vincere contro una formazione fortissima come il Como 1907 e hanno ottenuto risultati importanti anche in Serie A Women's Cup contro Fiorentina e Roma. È una squadra pericolosa, in grado di far male in ripartenza e con una coppia d'attacco di ottimo livello. Hanno qualità superiori a quelle mostrate finora dai risultati.

La differenza la fa sempre l'atteggiamento con cui scendiamo in campo. La chiave è fare la nostra partita: dominare il gioco, avere pazienza nel muovere il pallone per far muovere l'avversario e dare continuità alle ottime sensazioni avute nella fase di recupero palla nelle ultime due uscite. Dobbiamo essere pienamente focalizzati su noi stessi e su ciò che sappiamo esprimere. Quando questo gruppo si lascia trascinare dal nostro stile di gioco e da un forte spirito di squadra, diventa una formazione capace di competere contro chiunque”.