La Juventus ritrova Weston McKennie in vista della trasferta contro la Fiorentina. Dopo aver saltato la partita europea contro l'AZ Alkmaar a causa del fastidio muscolare accusato nella gara con il Napoli, il centrocampista statunitense è pronto a tornare a disposizione di Luciano Spalletti. Una notizia positiva per il tecnico bianconero, che nelle prossime ore spera di ricevere ulteriori indicazioni incoraggianti anche dagli altri giocatori attualmente indisponibili.

McKennie verso il rientro: una risorsa in più per Spalletti

Stando alle ultime indiscrezioni, McKennie dovrebbe essere nuovamente disponibile per la partita di domenica sera al Franchi. La sua assenza contro l'AZ era stata legata a una gestione prudente delle condizioni fisiche, dopo il problema accusato contro il Napoli.

Il possibile rientro rappresenta una soluzione importante per Spalletti. L'americano garantisce dinamismo, intensità e duttilità tattica, caratteristiche che possono rivelarsi preziose in una partita particolarmente impegnativa. Resta da capire se il centrocampista sarà subito impiegato dal primo minuto oppure se il suo minutaggio verrà gestito gradualmente.

Conceição e Celik, si prova a recuperare altri due giocatori

Non c'è soltanto McKennie tra i giocatori osservati dallo staff medico. La Juventus spera infatti di recuperare anche Francisco Conceição e Zeki Celik, entrambi alle prese con problemi fisici.

Le loro situazioni sono però più incerte e serviranno ulteriori valutazioni nelle prossime 48 ore. L'obiettivo è capire se potranno essere convocati per la trasferta di Firenze, evitando qualsiasi rischio in vista della successiva pausa per le Nazionali.