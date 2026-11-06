La rete realizzata contro l'AZ Alkmaar potrebbe rappresentare un passaggio importante nella stagione di Randal Kolo Muani. L'attaccante francese ha contribuito al successo europeo della Juventus, trovando il gol del momentaneo 2-0 e dando una risposta sul campo dopo settimane complicate. Alle sue spalle c'è soprattutto la fiducia di Luciano Spalletti, che non ha mai nascosto la propria stima nei confronti del giocatore, anche nei momenti in cui sono arrivate critiche e prestazioni meno convincenti.

Spalletti crede in Kolo Muani: il gol all'AZ può cambiare il suo percorso

Il tecnico bianconero aveva già preso posizione pubblicamente alla vigilia della trasferta olandese, ribadendo la propria convinzione sulle qualità dell'attaccante. “Io rimango sempre dell'avviso che sia un calciatore forte: sono sempre sul suo carro”, aveva dichiarato Spalletti in conferenza stampa.

Parole che confermano una scelta precisa dell'allenatore: continuare a puntare su Kolo Muani, senza lasciarsi condizionare dalle difficoltà incontrate nelle precedenti settimane. Spalletti aveva anche sottolineato l'atteggiamento positivo del francese nei confronti dei compagni, spiegando che sarebbe felice anche qualora un altro attaccante venisse scelto al suo posto.

Contro l'AZ è arrivata una risposta concreta. Kolo Muani ha sfruttato l'occasione e ha trovato una rete importante per la squadra e per il proprio morale. Non si tratta ancora di una svolta definitiva, ma di un segnale incoraggiante per un giocatore chiamato a ritrovare continuità.

La Juventus ha bisogno dei suoi attaccanti per aumentare il peso offensivo e affrontare al meglio i prossimi impegni. Spalletti, intanto, continua a trasmettere fiducia al francese: adesso toccherà a Kolo Muani trasformare le parole dell'allenatore in prestazioni e gol.