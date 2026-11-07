La Juventus farà visita alla Fiorentina domenica 8 novembre, nella gara valida per l'undicesima giornata di Serie A. Il calcio d'inizio allo stadio Artemio Franchi è previsto alle ore 20:45. Per tutti i tifosi che vogliono seguire il confronto, ecco le informazioni sulla programmazione televisiva e sulle possibilità di visione online.

Fiorentina-Juventus: canale TV e modalità di visione in streaming

La partita sarà trasmessa in diretta da DAZN. Gli abbonati potranno guardare l'incontro sulle Smart TV compatibili, accedendo all'applicazione ufficiale della piattaforma.

Sarà possibile seguire la gara anche lontano da casa, collegandosi a DAZN attraverso smartphone e tablet oppure utilizzando il browser del proprio computer. Per accedere alla diretta sarà necessario disporre di un abbonamento che includa la partita.

Fiorentina-Juventus: la diretta testuale su Juvenews.eu

Per chi non avrà la possibilità di guardare la partita in televisione o in streaming, Juvenews.eu metterà a disposizione la diretta testuale dell'incontro. Sarà possibile seguire minuto per minuto l'andamento della sfida, con aggiornamenti sul risultato, le occasioni più importanti, le sostituzioni e gli episodi decisivi fino al fischio finale.