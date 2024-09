Juventus, i calciatori impegnati oggi con le Nazionali

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche degli impegni in Nazionale.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sui calciatori della Vecchia Signora, che saranno impegnati nella giornata di oggi con le rispettive Nazionali, tra cui anche l’Italia, che questa sera sfiderà la Francia, in una partita molto complicata, ma fondamentale per il cammino in Nations League: “Nella giornata di oggi, venerdì 6 settembre, e nella notte del 7 saranno sette i bianconeri impegnati con le rispettive nazionali in questo international break: Jonas Rouhi, Federico Gatti, Andrea Cambiaso, Nicolò Fagioli, Kenan Yildiz, Danilo e Juan Cabal”.

Tutti gli appuntamenti dei bianconeri

“Il primo a scendere in campo sarà Rouhi alle ore 18:00 con la Svezia Under 21 contro Gibilterra U21 nella settima giornata di qualificazione all’Europero di categoria; in serata spazio invece alla Nations League con gli azzurri Gatti, Cambiaso e Fagioli che sfideranno la Francia alle 20:45 e con la Turchia di Yildiz invece che se la vedrà con il Galles. Nella notte due match del girone di qualificazione al prossimo Mondiale: alle 03:00 toccherà a Danilo con il suo Brasile contro l’Ecuador, 30 minuti più tardi a Cabal con la Colombia nella gara in Perù. GLI APPUNTAMENTI Svezia U21-Gibilterra U21 –> 06/09 – ore 18:00 Francia-Italia –> 06/09 – ore 20:45 Galles-Turchia –> 06/09 – ore 20:45 Brasile-Ecuador –> 07/09 – ore 03:00 Perù-Colombia –> 07/09 – ore 03:30”.