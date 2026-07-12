La Juventus continua a guardare con molta attenzione il mercato degli svincolati, e tra i nomi sul tavolo della dirigenza bianconera c’è sempre quello di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, è attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con l'Al Ahli e avrebbe aperto ad un ritorno in Europa.

Le ultime notizie di Fabrizio Romano

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, attraverso un video caricato sul proprio canale YouTube, ha parlato in merito al futuro del centrocampista ex Milan. Stando a quanto rivelato, il giocatore avrebbe manifestato in più di un’occasione il desiderio di tornare in Serie A e, in particolare, di indossare la maglia della Juventus.

Il centrocampista, nonostante le ricche richieste provenienti dall’Arabia, è tentato dal tornare in un campionato competitivo e i suoi agenti starebbero lavorando proprio per far ciò che accada.

La Juventus, dal canto suo, guarda con molta attenzione la situazione, è consapevole della voglia di Kessié di tornare ma dovrà fare delle attente valutazioni. Nel caso in cui esca un centrocampista, la dirigenza bianconera potrà prendere in seria considerazione l’ingaggio dell’ivoriano.