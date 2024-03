Juventus-Atalanta, tutti gli ex della sfida: da Cabrini a Padoin

SIMONE PADOIN Anche Simone Padoin, non solo ex campione ma anche membro dello staff di Allegri, rientra tra i casi di passaggio diretto tra Atalanta e Juventus. Quattro stagioni e mezza in nerazzurro e altrettante in bianconero, con un gol ai suoi ex compagni nel 2013-14, determinante per il raggiungimento del record dei 102 punti. ALESSIO TACCHINARDI Nell'Atalanta è il capitano di una formazione giovanile estremamente competitiva, fino ad approdare in prima squadra. La Juve gli mette gli occhi addosso e non si fa sfuggire un giovane così promettente. A Torino Alessio Tacchinardi trascorrerà undici stagioni, supererà il muro delle 400 presenze e andrà in gol in due Juventus-Atalanta consecutivi all'inizio del nuovo millennio.