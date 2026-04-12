Juve, Condò a Sky: “Vittoria molto importante”

L’analisi di Paolo Condò al termine del match della New Balance Arena di Bergamo.

Ospite negli studi di Sky Sport, il giornalista e opinionista Paolo Condò, ha parlato della vittoria della Juventus ai danni dell’Atalanta. Qui sotto le sue parole:

“Questa vittoria assume un valore fondamentale per la corsa Champions. Vediamo cosa farà il Como contro l’Inter, ma la Juventus innanzitutto si è molto riavvicinata al Milan e deve ancora affrontarlo. Dal punto di vista del senso della partita io direi che la Juventus ha restituito quello che l’Atalanta le aveva portato via in Coppa Italia.

Quella partita finì 3-0 in favore dei bergamaschi, ma nel primo tempo i bianconeri dominarono e poi gli episodi favorirono la squadra di Palladino. Oggi invece è l’Atalanta ad aver fatto vedere più cose nel primo tempo, poi però un episodio ha favorito la Juventus. Va comunque detto che gli uomini di Spalletti, sono stati bravi a stingere i denti e portarsi a casa questi tre punti fondamentali”.