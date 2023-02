Caso Santoriello, la Juve non resta a guardare: ecco cosa vuole fare / News

Le dichiarazioni rilasciate del PM Ciro Santoriello , seppure risalenti al 2019, hanno avuto un grandissimo eco, tanto da far intervenire il ministro dello Sport Abodi : "Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui". Non si fermerà però la Juventus, che intende reagire di fronte all'inopportuna uscita del pubblico ministero che coordina l'inchiesta Prisma.

Per i pochi che non se le ricordassero, Santoriello si è espresso in questo modo durante un convegno del 2019: "Ammetto di essere tifosissimo del Napoli e di odiare la Juventus. Come pubblico ministero sono anti-juventino". Questa parole hanno scatenato l'ira dei tifosi bianconeri, ma non hanno lasciato indifferente nemmeno il club piemontese, che potrebbe agire nelle sedi opportune<<<