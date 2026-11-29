La trasferta di Como rappresenta molto più di una semplice partita di campionato per la Juventus. Questa sera, domenica 29 novembre, la squadra di Luciano Spalletti affronta i lombardi al Sinigaglia con l'obiettivo di dare continuità agli ultimi risultati e consolidare i progressi mostrati nelle recenti uscite. Il calcio d'inizio è fissato alle 20:45, per la 13ª giornata di Serie A.

I bianconeri arrivano all'appuntamento con maggiore fiducia dopo il successo per 4-1 contro l'Omonia in Europa League e il precedente 4-0 rifilato al Venezia. Due vittorie che hanno restituito entusiasmo, ma il confronto con la formazione di Cesc Fabregas richiederà una prestazione di livello diverso.

Il Sinigaglia è un ostacolo: il Como vuole confermarsi

La classifica racconta già il valore della sfida. Il Como occupa il quinto posto con 26 punti, cinque in più della Juventus, e si è ritagliato uno spazio importante nella zona alta del campionato. La squadra di Fabregas ha costruito gran parte delle proprie certezze attraverso un'identità di gioco riconoscibile, fatta di possesso, qualità tecnica e capacità di gestire i diversi momenti della partita.

Anche il rendimento casalingo merita attenzione: nelle prime cinque gare interne sono arrivati quattro successi e un pareggio, con una sola rete incassata. Numeri che rendono il Sinigaglia un campo particolarmente complicato.

Per Spalletti sarà quindi un test significativo. La Juventus ha mostrato segnali di crescita, ma dovrà dimostrare di saperli riproporre anche contro una squadra organizzata e in un ambiente difficile.

Spalletti cerca conferme dopo le ultime vittorie

Il calendario propone un'occasione importante per avvicinarsi alle posizioni che valgono la qualificazione alla prossima Champions League. La Juventus non perde in campionato da tre giornate e vuole proseguire la propria striscia positiva.

La risposta arrivata in Europa contro l'Omonia ha dato ulteriori indicazioni al tecnico, soprattutto per quanto riguarda il contributo del reparto offensivo e le alternative a disposizione. Adesso, però, servirà trasferire quella stessa efficacia anche in Serie A.

Contro il Como non basterà affidarsi agli episodi: serviranno attenzione, personalità e continuità per tutta la gara. È proprio questo il passaggio che Spalletti vuole vedere dalla sua squadra.