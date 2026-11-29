Il nome di Kenneth Taylor è finito tra quelli accostati alla Juventus in vista del mercato di gennaio. Il centrocampista olandese, classe 2002, sta vivendo un buon momento con la maglia della Lazio e le indiscrezioni su un possibile interesse bianconero hanno alimentato le voci su un suo eventuale trasferimento. Per il momento, però, non sembrano esserci i presupposti per un addio a metà stagione.

A ridimensionare le indiscrezioni è stato Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha spiegato come il giocatore sia pienamente soddisfatto della scelta fatta e non stia prendendo in considerazione altre destinazioni.

Romano spegne le voci: “Taylor è molto contento della Lazio”

Il giornalista ha risposto alle domande sul possibile interesse della Juventus, chiarendo che al momento il centrocampista non manifesta alcuna intenzione di lasciare la Capitale. Romano ha ricordato anche la scelta compiuta dal giocatore un anno fa, quando aveva altre possibilità sul mercato.

“Per me oggi il discorso Taylor-Juve ce lo stanno chiedendo in tanti, anche i tifosi, non solo della Juve chiaramente, ma anche della Lazio, un po' preoccupati da quello che può succedere, visto quanto sta andando bene la Lazio. Oggi Taylor è molto contento della Lazio, molto contento, non sta manifestando nessun tipo di segnale di addio o di valutazioni di altre proposte.

Quindi oggi, su Taylor-Juve, mi sento di dire che il ragazzo è completamente focalizzato sulla Lazio. Ha scelto la Lazio in un momento difficile, un anno fa, quando aveva anche altre offerte. Taylor poteva andare anche altrove e ha voluto la Lazio.

Oggi penso sia forse uno dei momenti migliori degli ultimi anni in cui vestire la maglia della Lazio, proprio a proposito di rendimento, e quindi tra Taylor e la Lazio va tutto alla grande. Io non mi aspetto grandi cambiamenti a gennaio, poi dovessero esserci novità ve le racconteremo, ma oggi Taylor-Juve è un discorso che teniamo da parte”.

Per la Juventus, dunque, la pista resta al momento defilata. Le parole di Romano non escludono eventuali sviluppi futuri, ma descrivono una situazione nella quale Taylor non sembra intenzionato a interrompere la propria esperienza in biancoceleste.