Le probabili formazioni di Juve-Zenit: Dybala c’è, occhi puntati su Morata

La Juve si prepara a sfidare lo Zenit, match valido per la quarta giornata di Champions League. Ecco le probabili formazioni delle due squadre

Dopo la terribile disfatta contro l'Hellas Verona, la Juventus è subito pronta a tornare in campo. Il prossimo avversario sarà nuovamente lo Zenit, match valido per la quarta giornata della Uefa Champions League. Sarà una partita di fondamentale importanza per la squadra di Massimiliano Allegri, che vorrà subito vincere per dimenticare la brutta prestazione messa in campo contro i gialloblù. Per i bianconeri la vittoria sarebbe importante anche in ottica qualificazione, visto che guadagnando altri tre punti sarebbe matematicamente qualificata per la fase ad eliminazione diretta, con due giornate di anticipo.