Juve Women, i precedenti del match con la Sampdoria

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del match delle Women.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “La prima gara ufficiale del 2025 la Juventus Women la giocherà in casa. Di fronte le bianconere, al “Pozzo-La Marmora” di Biella, troveranno la Sampdoria e il match contro le blucerchiate – in programma sabato 11 gennaio 2025 alle 12:30 – sarà valido per la 14ª giornata di Serie A Femminile. Di seguito alcune curiosità legate ai precedenti tra le due squadre. La Juventus ha vinto sei delle sette partite di Serie A contro la Sampdoria (1P) con un punteggio complessivo di 19-3. Tra le avversarie affrontate almeno sette volte nel massimo campionato, solo contro il Verona (uno in otto incroci) ha concesso meno gol che contro la formazione blucerchiata: tre (3 anche contro il Napoli). Bianconere e blucerchiate non hanno chiuso in equilibrio nessuno dei sette precedenti incroci in Serie A (sei vittorie bianconere e una blucerchiata); solo con due avversarie, fino a questo momento, le bianconere contano più incontri nel massimo campionato senza avere mai pareggiato: Verona ed Empoli (otto entrambe)”.

Le altre statistiche

“La Juventus ha vinto tutti i tre match giocati in casa contro la Sampdoria in Serie A; tra le squadre contro cui le blucerchiate hanno perso il 100% delle trasferte nel torneo, solo contro la Fiorentina (quattro) hanno disputato più incontri – tre anche contro la Roma –. Tra le squadre affrontate almeno tre volte in casa in Serie A, solo contro la Pink Bari (cinque) la Juventus vanta più reti segnate in media a partita che contro la Sampdoria: quattro (come contro Verona e Florentia), frutto di 12 reti in tre precedenti interni nel torneo. Dopo il 2-0 nel match di andata, la Juventus potrebbe tenere la porta inviolata in entrambe le sfide stagionali di regular season contro la Sampdoria per la seconda volta nella competizione; la prima è avvenuta nella stagione 2022/2023, grazie a due successi per 4-0 e 5-0.