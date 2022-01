Juve, occhio alle uscite: Ihattaren ufficiale all’Ajax, Premier su Ramsey

Non solo Kulusevski e Bentancur: la Juve prepara altre cessioni. Ihattaren in prestito all'Ajax, offerte dalla Premier per Ramsey

redazionejuvenews

Ultimo giorno di calciomercato, ultime ore per chiudere i colpi. La Juventus dopo essersi aggiudicata Dusan Vlahovic ed essere ad un passo da Zakaria e Gatti (mancano solo le ufficialità), punta ora Nahitan Nandez. Ma il mercato non è fatto solo di acquisti ma anche di cessioni, soprattutto in un periodo di crisi economica come questo. Kulusevski e Bentancur sono già in viaggio, destinazione Tottenham. I due calciatori bianconeri sono pronti ad iniziare la loro nuova avventura in Premier League, fortemente voluti dagli ex bianconeri Paratici e Conte. In giornata sono attese le ufficialità, ma è solo questione di tempo.

Chi invece ha già lasciato il club è Ihattaren, ufficialmente un nuovo calciatore dell'Ajax. Dopo gli ultimi mesi travagliati e i molti problemi, il giovane trequartista classe 2002 è pronto a ripartire dalla sua Olanda. Ecco il comunicato del club bianconero: "Mohamed Ihattaren giocherà i prossimi 12 mesi nelle file dell'Ajax. E' infatti ufficiale il trasferimento del calciatore nella squadra di Amsterdam, a titolo temporaneo, fino al 3 gennaio 2023, con opzione per un successivo trasferimento a titolo definitivo".

Ma le operazioni in uscita non sono finite qui, c'è un ultimo giocatore da vendere: Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese è ormai fuori dal progetto Juve e la dirigenza è alla ricerca di una nuova sistemazione per lui. L'ex Arsenal ha richieste dalla Premier League e in particolare da Burnley e Newcastle. Per il momento non sono arrivate offerte ufficiali, ma i due club sono alla finestra. La Juve conta di chiudere al più presto la sua cessione, così da potersi concentrare al 100% sull'arrivo di Nahitan Nandez, individuato come l'ultimo tassello per completare la rosa bianconera. Il centrocampista uruguagio è in uscita dal Cagliari ma il club sardo oppone resistenza. Riusciranno le due parti a trovare un accordo entro la fine del mercato? Il tempo scorre.