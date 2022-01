Juve, problemi in paradiso: possibile grattacapo con la lista Champions

Vlahovic, Zakaria e ora forse Nandez: mercato col botto in casa Juve. I bianconeri rischiano però di avere problemi con la lista Champions

redazionejuvenews

Dopo una prima parte di stagione non particolarmente positiva, la Juventus si prepara a chiudere questa Serie A con il botto. Nel corso di questo mercato invernale la dirigenza bianconera ha già acquistato un top player come Dusan Vlahovic, è vicinissima a Dennis Zakaria ed ha nel mirino anche Nahitan Nandez. Tanti rinforzi di spessore per la squadra di Massimiliano Allegri, che ora potrà puntare ancora più in alto, perchè no, anche allo Scudetto. Ma attenzione, come dice il detto: "non è tutto oro quello che luccica".

I bianconeri sono infatti preoccupati in vista della Champions. Il punto 46.01 del regolamento Uefa recita: "Dagli ottavi di finale, una squadra può scrivere un massimo di tre nuovi giocatori per le rimanenti partite della competizione. Le iscrizioni devono pervenire entro il 2 febbraio 2021 (24.00CET) e la scadenza non è prorogabile". Questo implica che uno tra Vlahovic, Zakaria, Nandez (se dovesse arrivare) e Luca Pellegrini (escluso dalla prima lista Champions) non potranno giocare la fase finale della massima competizione europea. Immaginando che Vlahovic e Zakaria saranno punti fissi della rosa bianconera, sarà un ballottaggio a due tra Nandez e Pellegrini. Il terzino italiano, nonostante le ottime prestazioni, rischia quindi di essere nuovamente escluso dalla Champions League.

Al contrario chi invece ci sarà ancora è Aaron Ramsey, sempre più un oggetto del mistero in casa Juventus. Il gallese è stato messo in vendita ma nessuna squadra sembra essere disposta a pagare il pesantissimo ingaggio da 7 milioni di euro a stagione. Nella squadra di Massimiliano Allegri, però, non c'è più spazio per il classe 1990. A dirla tutta il tecnico italiano ad inizio stagione aveva provato a reinventarlo nel ruolo di play davanti alla difesa, con pessimi risultati. Per questo l'ex Arsenal si trova bloccato, fermo in una sorta di limbo. Riuscirà la Juventus a trovargli una nuova casa?