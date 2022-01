Juve, Kulusevski sempre più lontano: Bernardeschi può sorridere

La Juve è pronta a salutare Bentancur e Kulusevski, ad un passo dal Tottenham. Bernardeschi è pronto ad essere titolarissimo

redazionejuvenews

Per potersi permettere un'acquisto oneroso come quello di Dusan Vlahovic, la Juventus è ora costretta a vendere e due giocatori sembrano ad un passo dall'addio. Stiamo parlando di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur. I due calciatori sono finiti sul taccuino del Tottenham degli ex bianconeri Paratici e Conte e sono già con le valigie in mano. Il centrocampista uruguagio si trasferirà immediatamente per 19 milioni più 6 di bonus mentre per l'esterno svedese è pronto un prestito per 18 mesi a 10 milioni di euro più 25 milioni di obbligo di riscatto nel caso in cui la squadra inglese dovesse qualificarsi in Champions e il giocatore dovesse giocare almeno la metà delle partite. Oltre a questo ulteriori bonus vari fino ad arrivare a 40 milioni complessivi.

Chi li sostituirà nella Juventus? La dirigenza bianconera è ad un passo da Dennis Zakaria, individuato come il giocatore ideale per potenziare il centrocampo della squadra di Massimiliano Allegri. Per quanto riguarda gli esterni, la Juventus si trova in piena crisi. Con Chiesa infortunato e con Kulusevski ai saluti, l'unica ala di ruolo è Federico Bernardeschi. Oltre a lui, infatti, soltanto Cuadrado, McKennie e Rabiot (e se dovesse arrivare anche Nandez) possono essere adattati come esterni di centrocampo nel 4-4-2. L'attaccante italiano sarà quindi al centro del progetto da qui fino a fine stagione.

E pensare che fino a pochi mesi fa Bernardeschi sembrava lontanissimo dalla Juventus. Arrivato dalla Fiorentina come futuro campione, il classe 1994 non è mai riuscito a dimostrare tutto il suo talento, finendo spesso nel mirino della critica. Poi in estate l'arrivo in panchina di Allegri ha completamente cambiato le carte in tavolo, facendo tornare il giocatore italiano al centro del progetto. Con l'infortunio di Chiesa Bernardeschi ha visto aumentare i minuti a disposizione, riuscendo a convincere a più riprese tanto da essere premiato come l'MVP bianconero del mese di dicembre. Riuscirà a convincere?