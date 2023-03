Stramaccioni: “La Juve è Di Maria dipendente. Inter? Possibile pareggio”

Intervistato da Tuttosport, Andrea Stramaccioni ha parlato del derby d'Italia tra Inter e Juve: le sue parole

redazionejuvenews

Intervistato da Tuttosport, Andrea Stramaccioni ha parlato del derby d'Italia tra Inter e Juve: "In questa partita vedo due temi preponderanti. Da una parte c’è un’Inter che, a prescindere da chi giochi, sta cercando di far tornare a essere decisiva la coppia d’attacco dove i due là davanti non stanno più facendo la differenza. D’altra parte c’è una Juve che è sempre più Di Maria dipendente: la Juve con Di Maria e la Juve senza Di Maria sono due squadre dal livello di imprevedibilità diverso".

Stramaccioni ha poi fatto un pronostico sul risultato del match: "Credo sarà una partita molto tattica, con l’iniziativa in mano all’Inter e ritengo che il pareggio sia il risultato più probabile. E non lo dico per rimanere neutrale, ma perché sono due squadre che fanno della solidità la loro forza: l’Inter in casa, la Juventus ovunque".

Chi vincerà quindi il derby d'Italia? Difficile a dirsi. Di certo dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica la Juve dovrà dare il tutto per tutto per cercare di recuperare il terreno perso. Vincere contro l'Inter sarebbe un risultato importante, ma i nerazzurri vorranno portare a casa i tre punti. Si prospetta un match ricco di emozioni e gol.