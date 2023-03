Moggi: “Credo che i 15 punti verranno ridati alla Juve”

Intervistato da Tuttomercatoweb, l'ex presidente della Juve Luciano Moggi ha parlato del derby d'Italia tra Inter e Juve: “Penso che l’Inter in questo caso sia leggermente favorita, vorrà riscattare la sconfitta della precedente giornata contro lo Spezia: ha giocato e ha perso ma non è stata la sua peggior partita. La Juve mette in mostra un gioco che non soddisfa nessuno ma vince le partite. Sarà una partita combattuta. Potrebbe finire con una vittoria di misura dell’Inter”.