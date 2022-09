Salernitana, Nicola: “Grande prestazione, ci sarebbe dispiaciuto non fare punti”

Al termine del match contro la Juve, l'allenatore della Salernitana Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Siamo soddisfatti della prestazione fatta. Ci sarebbe dispiaciuto non portare a casa nulla. L'arbitro è stato bravo: nel momento in cui un giocatore interferisce è giusto annullare".

Sulla prestazione dei suoi ha aggiunto: "In alcune ripartenze non siamo stati abili e precisi. Avremmo potuto fare un altro gol che avrebbe aiutato. Nei 10-15 minuti del secondo tempo noi non siamo stati bravi a mantenere un'aggressione 1 contro 1, abbiamo abbassato troppo il baricentro. Bisogna essere ambiziosi e al tempo stesso umili perchè abbiamo molto in cui migliorare".