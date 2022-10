Higuain annuncia il ritiro: il saluto della Juve al Pipita

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha voluto salutare Gonzalo Higuain : "Ieri, lunedì 3 ottobre 2022, Gonzalo Higuain annuncia in conferenza stampa, con grande commozione, il suo addio al calcio giocato a fine stagione . Attualmente in forza all’Inter Miami, il Pipita ha vinto tanto nella sua carriera con le maglie di Real Madrid, Napoli, Juventus e Chelsea. Con la nostra maglia sono 5 i trofei alzati al cielo: 3 Scudetti e 2 Coppe Italia contribuendo a suon di gol e prestazioni di altissimo livello. E tanti, tantissimi gol.

Fame, istinto, classe e senso del gol: in sintesi questo è stato il Pipa in bianconero e, più in generale, nella sua carriera. In due parole? Attaccante totale. Uno di quei giocatori che vorresti sempre avere nella tua squadra e mai contro. Un vero trascinatore, oltre a essere un esempio per i più giovani. Quante reti segnate con la maglia bianconera, una più bella dell’altra e tutte importanti, ognuno per un motivo particolare.