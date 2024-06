Juve, 49 anni fa il clamoroso 6-2 contro l’Inter: il ricordo

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del ricordo del 6-2 contro l'Inter.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “19 giugno 1975: Inter-Juventus 2-6, vittoria rotonda in una partita valida per la seconda fase a gironi della Coppa Italia – un match dominato dai ragazzi allenati da Carlo Parola, rimasto tuttavia nella memoria dei tifosi bianconeri per un altro motivo. Perché? Basta guardare al tabellino dei marcatori: a inizio ripresa, con un preciso sinistro, Gaetano Scirea segna il gol del momentaneo 4-1 in favore dei bianconeri. Il primo acuto con una maglia alla quale il suo nome resterà per sempre legato, dopo che nell’estate del 1974 era arrivato dall’Atalanta – imponendosi da subito come uno dei punti fermi della difesa bianconera. Per trovare la via del gol – che non era certo la specialità della casa – invece dovette attendere un anno, bissando poi tre giorni dopo anche contro il Milan sempre in Coppa Italia, in una carriera in cui ha raccolto 552 presenze con la Juventus e 32 reti in bianconero. Soprattutto, in cui è diventato uno dei simboli e degli esempi più luminosi della storia della Juventus”.