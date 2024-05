Bonucci, possibile ritorno alla Juve? “Nei prossimi giorni penserò al futuro”

Con il secondo posto nella Super Lig turca si è conclusa la carriera di Leonardo Bonucci. Nonostante la vittoria del suo Fenerbahce e i 99 punti conquistati in campionato, infatti, la squadra del difensore italiano non è riuscita a superare il Galatasaray di Icardi. Per il centrale italiano è stata l'ultima partita della sua carriera: è il momento di appendere gli scarpini al chiodo. E ora? Sulle sue stories di Instagram Bonucci ha scritto: "Domani torno felice in Italia dopo una lunga stagione e nuove stimolanti esperienze. Nei prossimi giorni parliamo di futuro. Grazie a tutti per la vicinanza e l’affetto". Difficile pensare a un ritorno alla Juve: il difensore non si era lasciato nel migliore dei modi con la dirigenza bianconera, che difficilmente lo riprenderebbe con se.