Juve, il riassunto del giorno: parlano Ceccarini e Di Livio

Dalle parole di Ceccarini sul calciomercato dei bianconeri alle dichiarazioni di Di Livio su Vlahovic: tutte le notizie sulla Juve.

Lorenzo Focolari Redattore 6 marzo 2024 (modifica il 6 marzo 2024 | 19:42)

Per la Juvesono giorni di attesa, in vista della prossima partita. Ecco le parole di Ceccarini sui bianconeri:"Alla Juve Mike Merino piace, ed è sicuramente uno dei giocatori che il club sta valutando per il futuro. Le alternative ci sono, come Ferguson o gli altri nomi noti, ma è chiaro che gli uomini mercato sono focalizzati su una precisa zona del campo in vista della prossima stagione.

La Juve sta seguendo più profili, anche inviando osservatori sul campo, perchè vuole arrivare a fine campionato con la certezza di sapere già su chi puntare. Koopmeiners? L'Atalanta chiederà 60 milioni anche se non dovesse qualificarsi in Champions, visogna vedere se per arrivare a lui la Juventus sia disposta a fare qualche sacrificio. In rosa ci sono sicuramente giocatori di altissimo livello che possono piacere alle big d'Europa, bisogna vedere che offerte arrivano e per quali giocatori".

Anche Di Livio ha detto la sua: "Vlahovic ammonito? Per me il suo intervento non era da ammonizione, l'arbitro poteva lasciare correre perché non è stato un fallo cattivo e il giocatore del Napoli scivola anche un po'. Allegri è talmente intelligente che sa che dovrà aspettare il finale di stagione perché adesso è entrato in una situazione un po' particolare e il Milan sta ad un punto".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.