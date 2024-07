Juve, primo contratto da professionista per Bracco

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della squadra giovanile.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato della Vecchia Signora, per celebrare il calciatore che disputerà la prossima stagione con la squadra U17: “A distanza di pochi giorni dalle firme di Benit Borasio e Paolo Ceppi sui loro primi contratti da professionisti, è arrivata anche quella di Luca Bracco fino al 30 giugno 2027. Classe 2008, esterno d’attacco, nella scorsa annata Bracco con le sue reti ha contribuito all’ottimo percorso compiuto dall’Under 16 nel campionato di categoria. Bianconero di lunga data, la prossima stagione la giocherà in Under 17 con l’obiettivo primario di continuare a crescere. Complimenti, Luca!”.