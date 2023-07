Juve, possibile ritorno in Serie A di Scamacca? Corsa a due

Roma e Juventus su Scamacca: i bianconeri pensano all'ex Sassuolo per colmare l'eventuale vuoto offensivo

redazionejuvenews

Gianluca Scamacca è diventato uno dei principali obiettivi della Juventus per la prossima stagione in caso di partenza di Federico Chiesa e/o di Dusan Vlahovic. L'ex Sassuolo - secondo Fichajes.net- sarebbe il profilo ideale per i bianconeri per colmare il vuoto offensivo.

Dopo una stagione così così con la maglia del West Ham, Scamacca avrebbe la chance di rimettersi in mostra. La Juve dal canto suo sarebbe disposta ad offrire circa 40 milioni di euro agli inglesi per farlo tornare in Serie A.

Il 24enne messo a segno in totale 8 gol in 27 partite con il West Ham. Tuttavia anche il club giallorosso pensa a lui per rinforzare l'attacco: José Mourinho ha bisogno di un nove che faccia da riferimento offensivo per Dybala e Pellegrini (o Aouar eventualmente). Il preferito resta l'ex Juve Alvaro Morata, ma la trattativa si è arenata per discrepanze economiche tra la Roma e i Colchoneros. Come riporta anche il Corriere dello Sport, l’Atletico Madrid, non è disposto a svendere lo spagnolo. La Roma può comunque essere ottimista riguardo l’ex Sassuolo grazie all’imminente arrivo di Armando Broja al West Ham che potrebbe sbloccare la situazione.