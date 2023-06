Il ritiro bianconero inizierà il 10 luglio ma il Polpo tornerà prima, come confermato dal suo agente Rafaela Pimenta: "Paul sta lavorando tanto, so che lo seguite sui social media, non ha fatto un giorno di vacanza. Torna il 2 e sarà a disposizione della Juve. Non gli pesa non aver fatto vacanze, è molto carico".