La classifica è cambiata e ricambiata durante la serata di ieri sera. Un finale da panico dove la Roma riesce ad assicurarsi un posto in Europa League grazie al rigore battuto proprio dall'ex bianconero Paulo Dybala praticamente allo scadere. A distanza di pochi giorni dalla sconfitta in finale contro il Siviglia, i giallorossi trovano il riscatto e si assicurano comunque un posto in Europa League per la prossima stagione.