Juve, oggi compie gli anni Pinsoglio: Gli auguri del club bianconero

Il terzo portiere bianconero spegne 36 candeline. Leggiamo il messaggio di auguri da parte della Juventus.

Oggi compie gli anni Carlo Pinsoglio e la Juventus per l’occasione ha voluto fargli gli auguri sul sito ufficiale. Di seguito la nota del club bianconero:

È un inizio settimana speciale per il portiere Carlo Pinsoglio, che oggi festeggia il suo 36° compleanno – il nono in bianconero per uno dei pilastri dello spogliatoio della Juventus.

Pinso, come è affettuosamente chiamato, è cresciuto nelle giovanili della nostra squadra e, dopo aver trascorso diverse stagioni in giro in tutta Italia, è sempre rimasto con il cuore bianconero, dando il massimo per il gruppo e facendo sentire la sua presenza e la sua personalità in panchina e ogni giorno in allenamento.

Sempre col sorriso sulle labbra, è un motivatore costante per tutti i suoi compagni di squadra e il suo atteggiamento positivo lo rende parte unica e integrante del gruppo, apprezzato da tutti coloro che lavorano al suo fianco.

A noi non resta altro che augurargli il meglio in questo giorno speciale: buon compleanno Pinso!”